KV Oostende heeft op de zevende speeldag in Play-off I in een spektakelstuk met 4-3 gewonnen van AA Gent, dat zijn eerste nederlaag aangesmeerd kreeg in deze play-offs.

De Gentenaars kwamen twee keer op voorsprong in de Versluys Arena, via Kenny Saief (13.) en een vrije trap van Danijel Milicevic (56.), maar de Kustploeg kwam telkens langszij met doelpunten van Sébastien Siani (24.) en Adam Marusic (65.). Het was Franck Berrier die Oostende na 71 minuten met een schitterende trap in de verste hoek voor de eerste keer op voorsprong bracht, enkele minuten later leek David Rozehnal (78.) met de 4-2 alle twijfel weg te nemen. Dat was voorbarig, want bij de eerste kans voor de Buffalo's trapte Yuya Kubo (80.) al de aansluitingstreffer tegen de netten (4-3). In de slotfase pakte Antonio Milic nog rood na een zware overtreding op Kalifa Coulibaly.

KV Oostende rukt op in de stand

In de stand blijft AA Gent met 37 punten derde, op vier punten van Club Brugge en op vijf punten van leider Anderlecht, dat bovendien nog een wedstrijd minder gespeeld heeft. In de titelstrijd dreigt Gent dus de rol te moeten lossen en in de strijd om de derde plaats voelen ze KV Oostende naderen. De Kustboys springen met 34 punten immers over Charleroi (33 punten) naar de vierde plaats. Zondagavond ontvangt Anderlecht in het Vandenstockstadion Zulte Waregem voor de slotwedstrijd van deze speeldag. Paars-wit staat onder druk na de remonte van Club Brugge, dat vrijdag al met 1-3 ging winnen in Charleroi. Bovendien moet paars-wit komend weekend op de achtste speeldag op bezoek in het Brugse Jan Breydelstadion.