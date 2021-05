KV Oostende steviger leider in Europe play-offs na 6-2 winst tegen Standard

Standard kwam vroeg in de wedstrijd bijna op voorsprong via Jackson Muleka (5e), maar de VAR bevestigde dat de Luikse speler buitenspel stond. Het was uiteindelijk Oostende dat de score opende via Marko Kvasina (30e). Nog geen tien minuten later verdubbelde Nick Bätzner (39e) de score voor de kustploeg. Oostende bleef doordrukken en Arthur Theate (44e) scoorde op aangeven van Maxime D'Arpino de 3-0. Nog voor de halftime maakte Muleka (45e) de aansluitingstreffer voor Standard. En de Luikenaars, nu terug in de wedstrijd, maakten via Mehdi Carcela de 3-2 een minuut later (45e+2).

In de tweede helft kreeg diezelfde Carcela een tweede keer geel en Standard moest nog 40 minuten met tien door. Via een scherpe counter maakte Andrew Hjulsager (65e) de 4-2 voor Oostende. Na een mindere periode in de wedstrijd scoorde de kustploeg een vijfde keer via Theo Ndicka Matam (90e+3). En nog net voor het laatste fluitsignaal maakte Indy Boonen er 6-2 van (90e+6).

Met 30 punten heeft Oostende nu vijf punten voor op Standard en op AA Gent, dat zondag KV Mechelen, vierde op zes punten vierde, ontvangt.