KV Oostende steviger in top zes

Na een knal van Yassine El Ghanassy tegen de kruising kreeg KV Oostende na twintig minuten de 1-0 in de schoot geworpen. KVM-verdediger Jordi Vanlerberghe deponeerde het leer in eigen doel. Dat was ook de ruststand. In de tweede helft bracht Knowledge Musona KVO in de problemen. De Zimbabwaan pakte zijn tweede gele kaart na een overtreding.

De numerieke minderheid KV Oostende parten te spelen, maar met een vrije trap kon Franck Berrier de doelman van Mechelen aan het werk zetten. Op vijf minuten van het einde verdubbelde de kustploeg de voorsprong. Een kopbal van Bruno Godeau belandde via de schouder van Seth De Witte in doel. Aan de kust duurt het feest dus voort na de historische eerste kwalificatie voor de finale van de Beker van België van eerder deze week.

In de stand stijgt KV Oostende naar de vierde plaats. Het heeft nu 42 punten.