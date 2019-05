KV Oostende strikt Neto

Neto komt over van AA Gent, waar hij zeven seizoenen actief was. Met de Buffalo's werd hij in 2015 landskampioen. In het team van Hein Vanhaezebrouck was hij toen op het middenveld sterkhouder naast Sven Kums en Brecht Dejaegere.

"Knieproblemen van de baan"

De voorbije twee seizoenen verdween Neto helemaal uit beeld. De middenvelder sukkelde immers met zijn knie nadat hij twee keer werd geopereerd. Maar die problemen zijn van de baan, verzekert hij.

"Ik weet dat sommige mensen twijfels hebben omdat ik de voorbije twee seizoenen weinig speelde, maar ik ben door verschillende dokters fit verklaard. Een gerenommeerde arts schreef in zijn verslag dat ik probleemloos nog jaren op hoog niveau kan presteren en ik ben blij dat KVO mij de kans biedt om mezelf opnieuw te bewijzen. Aan mijn instelling zal het alvast niet liggen want ik heb grote honger om weer fulltime op het veld te staan."

"Juiste mentaliteit"

Ook KVO-voorzitter Frank Dierckens kijkt uit naar de komst van de Braziliaan. "Neto heeft al genoeg bewezen dat hij een uitstekende voetballer is met de juiste mentaliteit. En dat is net wat wij willen binnen halen, de combinatie van kwaliteit met passie en overgave. Spelers moeten ook worden gescreend in functie van hun bereidheid om hard te werken. En als verscheidene dokters hem fit verklaren, wie zijn wij dan om hen tegen te spreken? Bovendien ondertekent Neto hier een prestatiegericht contract waardoor het financiële risico voor KVO ook zeer beperkt is. Dat toont nog eens aan hoe gemotiveerd de speler is om hier aan de slag te gaan. Ik denk dat we écht een goede transfer hebben gedaan."