KV Oostende trekt Karel Geraerts aan

De 35-jarige Limburger zal bij de kustploeg fungeren als rechterhand van sportief directeur Luc Devroe. "Ik heb het voetbal even achter mij gelaten, maar het kriebelde weer en ik ben blij dat ik deze kans krijg bij KVO", toonde Geraerts zich tevreden met zijn nieuwe baan.

Rode Duivels

Geraerts wordt ook verantwoordelijk voor de persoonlijke begeleiding van spelers. "We zochten iemand die het voetbalmilieu door en door kent en die zelf op hoog niveau gevoetbald heeft. Ik werkte met Karel samen bij Club Brugge en hij is de geknipte man voor deze job", aldus Devroe. Geraerts speelde tot het seizoen 2015-2016 bij Charleroi, maar zette in januari van dit jaar een punt achter zijn spelersloopbaan toen hij geen nieuwe club wist te vinden. Naast Charleroi speelde hij ook voor Club Brugge, Lokeren, Standard en Oud-Heverlee Leuven. Bij de Rode Duivels wist Geraerts in twintig interlands vier keer te scoren.