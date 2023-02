KV Oostende verliest tegen Anderlecht en blijft achter met 1 op 24

RSC Anderlecht heeft met 0-2 gewonnen bij KV Oostende in de openingsmatch van de 24e speeldag. Michael Murillo opende de score en Anders Dreyer maakte het af voor paars-wit. De Kustboys blijven achter met 1 op 24.

KVO was de gevaarlijkste ploeg in de openingsfase, maar Durdov en Atanga wrongen reuzenkansen de nek om. Iets voorbij het halfuur kwamen de bezoekers uit het niets op voorsprong. Op hoekschop werd een kopbal van Murillo eerst nog gekeerd, in het daaropvolgende geharrewar trapte de Panamees raak: 0-1.

Vroeg in de tweede helft vond Amuzu Stroeykens voor doel, de poging van de jonge aanvaller werd onschadelijk gemaakt en in de herneming trapte Dreyer tegen de bovenkant van de lat. KV Oostende, ontsnapt aan de 0-2, dreigde vervolgens via Sakamoto. Verbruggen bracht redding op zijn volley.

Winteraankoop Islam Slimani mocht nog ruim een kwartier meedoen bij Anderlecht. Hij zag hoe Sakamoto op Verbruggen afstormde, maar de Nederlandse doelman lag in zijn weg. In het slot zette Ashimeru Verschaeren met een listig balletje alleen voor KVO-doelman Philips, in plaats van af te drukken legde Verschaeren breed naar Dreyer. Met een droge knal deed de Deen de netten trillen.

Met 31 punten wipt Anderlecht voorlopig over OH Leuven naar de tiende plaats. Na 1 op 24 is KV Oostende voorlaatste met 18 punten. Rode lantaarn Seraing telt er drie minder. Zulte Waregem, dat op de eerste degradatieplek staat, heeft 20 punten.