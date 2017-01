KV Oostende verliest van Sint-Truiden

Na de nederlaag tegen Charleroi heeft Yves Vanderhaeghe zijn ploeg serieus doorheen geschud. Met Bossaerts, El Ghanassy, Berrier, Dimata en Conté stonden er maar liefst vijf nieuwe spelers op het veld. Toch begon Oostende niet goed aan de match. Sint-Truiden kon een aantal kansen afdwingen en Gerkens kwam in de 6de minuut dicht bij het openingsdoelpunt. El Ghanassy kon aan de overkant voor wat dreiging zorgen en dwong een hoekschop af. Toch kwam Oostende niet tot scoren toe. Oostende behaalde het meeste balbezit, maar toch kon Sint-Truiden de beste kansen creëren. In de 30ste minuut was het dan eindelijk raak en knalde Mechele voor Oostende een hoekschop in de netten.Tegen de rust kon Mechele nogmaals dreigen, maar Dutoit verhinderde de 2-0.

Vetokele scoort twee keer

Bij het begin van de tweede helft kon Berrier nog eens een kans creëren, maar Pirard pakte de bal. Toch kon Oostende zijn wil niet doordrukken en in de 57ste minuut kregen ze het deksel op de neus. Vetokele knalde de 2-0 in de netten. Een kwartier voor einde scoorde Vetokole de 3-0 en zo legde hij de eindstand op de tabellen. Het tweede verlies op rij voor KVO en zo komt het op een 5de plaats in de rangschikking te staan. Voor de ploeg van Yves Vanderhaeghe komt Play-Off 1 zo stilletjes aan in gedrang.