KV Oostende zet Vanderhaeghe aan de deur

Het ontslag van Vanderhaeghe komt niet helemaal als een verrassing. Met een 1 op 21 wordt het voor elke trainer moeilijk om in het zadel te blijven. Even leek het er nog op dat KVO nog de bekerwedstrijd van woensdag tegen Union zou afwachten, maar uiteindelijk heeft de clubleiding dus toch niet zolang gewacht.

Dat Vanderhaeghe moet vertrekken bij de kustploeg is best wel zuur. Vorig seizoen kreeg de Roeselarenaar nog een contractverlenging van drie seizoenen. Hij schonk KV Oostende twee seizoenen lang attractief voetbal met als beloning vorig jaar een bekerfinale en een Europees ticket via play-off 1. Maar dat blijkt dus van geen tel meer na zeven wedstrijden zonder zege.

Reactie Marc Coucke

“Dit is geen prettige beslissing, maar Yves beseft ook dat we in de huidige situatie geen andere keuze hebben. De voorbije wedstrijden zagen we geen signalen dat er een positieve kentering zit aan te komen. Met een 1 op 21 kunnen we echt niet anders.” zegt voorzitter Marc Coucke in een reactie op de website van KVO.

Na het gelijkspel in Mechelen en de nederlaag tegen AA Gent drong een andere beslissing zich op dan de geplande evaluatie na 10 speeldagen. “We hoopten dat ons signaal toen een gunstige flow zou teweegbrengen en de stress in de ploeg zou kunnen wegnemen,” meent de voorzitter. “Maar in beide wedstrijden bleek dat dit niet voldoende was om het tij te keren. We zagen geen positieve evolutie in het spel en in de resultaten. De voorbije dagen hebben we dan een aantal gesprekken gehad, waaruit blijkt dat er echt geen andere oplossing meer mogelijk was.”

Adnan Custovic ad interim

“In de vooravond hadden we ook al een gesprek met assistent-trainer Adnan Custovic. Hij neemt in eerste instantie de taken van Yves Vanderhaeghe over voor de bekerwedstrijd tegen Union. We geven hem de kans om zijn eigen accenten te leggen en zullen aan de interland-break met hem een eerste evaluatie maken,” aldus sportief directeur Luc Devroe op de website van e club. “Daarna nemen we verdere beslissingen. Prioritair is nu het vuur opnieuw in de ploeg te krijgen en zo snel mogelijk met een aantal overwinningen van die laatste plaats weg te komen. En uiteraard willen we in eerste instantie een ronde verder in de bekercompetitie. Dus willen we een scherp KVO zien morgen tegen Union.”