KV Oostende ziet coach Blessin vertrekken naar Italiaanse Genoa

Blessin laat er geen gras over groeien. Woensdagavond neemt hij al het vliegtuig naar de Noord-Italiaanse ploeg. Hij vervangt er Andriy Shevshenko. Op 24 uren was de zaak beklonken. Genoa staat in de kelder van de Serie A en was de laatste tijd een 'trainerskerkhof'.

We spraken Blessin nog een kleine tien dagen geleden, tijdens de winterstage van KVO die noodgedwongen in België doorging.

Niet eens fysiek afscheid kunnen nemen

Blessin reageert nog op de website van de KVO:

“Het is allemaal zo snel gegaan. Op 24 uren tijd is deze zaak afgehandeld geweest, ik kan het nog maar moeilijk bevatten. Omdat de overgang nog niet in kannen en kruiken was, heb ik zelfs na de training fysiek geen afscheid kunnen nemen van de spelers. Ik zal hen zeker nog contacteren om dat te doen. Ook de supporters hier zal ik enorm missen, zij hebben me altijd door dik en dun gesteund, al is het des te spijtig dat we ons topseizoen speelden zonder toeschouwers. Genoa is een aanbieding die ik niet kon weigeren. Het is een traditieclub in de Serie A en ik krijg er een langetermijnproject aangeboden. Dit is een mooie stap in mijn carrière maar ik zal KVO altijd dankbaar zijn voor de kans die ik hier heb gekregen. Ik – en ook mijn familie – voelde me hier altijd thuis en ik zal iedereen dan ook verschrikkelijk missen. Hopelijk kan ik nog eens terugkeren om deftig afscheid te nemen.”

Emotionele dag

Ook manager Gauthier Ganaye reageert : “Het is altijd een belangrijke dag in het leven van een voetbalclub als een hoofdtrainer vertrekt. Maar het is niet zomaar een coach die vertrekt en vandaag is dan ook een zeer emotionele dag, ook en vooral op persoonlijk vlak. We geloofden in het potentieel van Alex in juni 2020 en het was voor iedereen een geweldige ervaring om hem hier te zien groeien in zijn rol. Ik wil Alex dan ook bedanken voor de geweldige 18 maanden die we samen hebben doorgebracht. We wisten dat deze dag uiteindelijk zou komen, het had eerder kunnen zijn, het had later kunnen zijn, maar het zou uiteindelijk altijd gebeuren. Daarom hebben we ons op dit moment voorbereid en willen we nu zo snel mogelijk een nieuwe hoofdtrainer aanstellen om dit nieuwe hoofdstuk in de clubhistorie aan te vatten. Tot die tijd heb ik er alle vertrouwen in dat Markus Pflanz, samen met Alfred Ntiamoah en Ebo Trautner, het team zal leiden en vooruit stuwen. Last but not least biedt die ‘releaseclausule’ ons financieel iets meer kansen, ook op de transfermarkt. De ‘mercato’ loopt nog tot en met 31 januari en we willen ons zeker nog versterken.”