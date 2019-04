KV Oostende ziet nu ook Hugo Broos vertrekken

Na trainer Gert Verheyen aan het einde van de reguliere competitie, ziet KV Oostende nu ook sportief directeur Hugo Broos vertrekken. De Varsenarenaar was iets meer dan een jaar aan de slag bij de kustploeg en had tijdens PO2 de dagelijkse sportieve leiding overgenomen van Verheyen. Tot vandaag...

KV Oostende blijft zo - al wil het dat zelf vermijden - iets van een duiventil hebben. Hugo Broos werd, na het vertrek van Marc Coucke, samen met Gert Verheyen en Franky Van der Elst binnen gehaald om de lokale verankering van de club mee vorm te geven. Broos moest ook het transferbeleid van de club in handen nemen. Maar na amper een seizoen beslist hij zelf de club weer te verlaten.

Voorzitter Dierckens - die sinds 1 april de fakkel overnam van de afscheidnemende president Peter Callant - zal nu samen met Patrick Orlans de sportieve zaken waarnemen. Franky Van der Elst blijft wel bij KVO en zal, in afwachting van een nieuwe coach, de trainingen leiden.

"Als volwassen mensen uit elkaar"

De club geeft zelf meer uitleg op de website: "Na een interne overlegmeeting hebben KV Oostende en zijn sportief directeur Hugo Broos besloten om de samenwerking met onmiddellijke ingang stop te zetten. KV Oostende maakt onder leiding van voorzitter Frank Dierckens werk van de herstructurering van zijn sportieve cel. Hugo Broos ziet daarin voor zichzelf niet langer een rol weggelegd en wil, in het belang van de toekomstige werking, daarom ook niet langer vasthouden aan zijn functie als technisch/sportief directeur. “We stellen vast dat beide partijen een andere visie hebben op het sportieve beleid en dan moeten we gewoon als volwassen mensen eerlijk zijn met elkaar,” motiveren Broos en KV Oostende deze beslissingen."

"KV Oostende wil kortere, directe lijnen tussen het beleid, de sportieve staf en de spelersgroep. Een technisch-sportief comité, onder toezicht van voorzitter Dierckens, zal over scouting, transfers en de sportieve visie op middellange termijn beslissen. De nieuwe hoofdcoach krijgt de dagdagelijkse leiding over alles wat het eerste elftal betreft. De voorzitter en CEO Patrick Orlans zullen dan weer nauwer in verbinding staan met de volledige omkadering van de A-kern.

Concreet is er dus geen plaats meer voor een zuivere sportief directeur die de dagelijkse leiding op het trainingscomplex De Schorre in handen neemt. Om die reden neemt KV Oostende dan ook afscheid van Hugo Broos."

"In eerste instantie maakt KV Oostende werk van de aanstelling van een nieuwe hoofdcoach. Binnen de twee weken wil de voorzitter de knoop hierover doorhakken. Er ligt nog een shortlist op tafel met een drietal namen, daarbij ook namen die nog nergens eerder werden genoemd."