KV0 zwaait Fernando Canesin uit

De Braziliaanse eersteklasser Athletico Paranaense heeft de komst van Fernando Canesin bekendgemaakt. De 27-jarige Braziliaan verlaat KV Oostende en ondertekende in zijn thuisland een overeenkomst tot eind december 2021. Voor Canesin is het een terugkeer naar Brazilië na tien seizoenen in België...

Anderlecht haalde de destijds zeventienjarige buitenspeler in januari 2010 weg bij de jeugd van vierdeklasser Olé Brasil. Bij Anderlecht bleef een definitieve doorbraak uit en in de zomer van 2013 trok Canesin op huurbasis naar Oostende. Aan zee groeide de Braziliaan uit tot een uitblinker en de kustploeg nam hem in het voorjaar van 2014 definitief over van Anderlecht.

6,5 seizoenen

Bij Oostende speelde hij de voorbije 6,5 seizoenen liefst 233 officiële duels, waarin hij 22 keer scoorde en 47 assists gaf. Voordien speelde hij ook al 53 keer mee met Anderlecht.

Canesin werd de voorbije maanden steeds vaker richting de uitgang geduwd bij de Kustboys, die moeite hadden met het zware, nog tot het einde van het seizoen lopende, contract van de buitenspeler. Desondanks speelde hij in de heenronde nog zeventien duels voor Oostende.

Athletico Paranaense beëindigde de Braziliaanse competitie deze maand op de vijfde plaats. Het nieuwe seizoen in Brazilië start begin mei.

Reactie KVO op website

"We kunnen Fernando niet genoeg bedanken voor de voorbije 6,5 jaar, wensen hem een schitterend vervolg toe van zijn carrière én hopen om hem nog te verwelkomen in onze Versluys Arena."