Kvasina kopt KVO naar winst tegen Antwerp

De partij op de Bosuil begon met veel intensiteit, maar niet al te veel doelgevaar. Op het kwartier was het bij de eerste mogelijkheid wel meteen raak. Gerkens tikte voor doel een voorzet van Buta binnen, 1-0. Oostende was niet van slag en zette haar voet in het spel naast Antwerp. Tien minuten voor rust volgde de beloning. Hjulsager legde af tot bij Sakala die zijn negende van het seizoen voorbij Beiranvand trapte, 1-1. Voor Antwerp dreigde Lamkel Zé, door Vercauteren opnieuw in de basis gedropt, ook eens, maar deze keer slaagde hij er niet in te scoren.

Invaller Kvasina doet het voor KVO

Na rust bleef het spelbeeld gelijkopgaand. Antwerp was al vroeg in de tweede periode gevaarlijk via Jukleröd. Naarmate het einde naderde, nam KVO het initiatief meer en meer in handen. Hjulsager en Gueye dreigden, maar vonden de weg naar de netten niet. Invaller Kvasina slaagde er wel in de Antwerpse muur te doorbreken. Hij kopte een voorzet van Skulason tegen de netten. Antwerp had geen reactie meer in huis. Eindstand: 1-2.