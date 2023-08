KVK bengelt op voorlaatste stek na verlies tegen STVV

Voor de rust kreeg het publiek in het Guldensporenstadion, ondanks voldoende mogelijkheden aan beide zijden, geen goals te zien. Vroeg in de tweede helft braken de Truienaren de ban dankzij twee jeugdproducten. Mathias Delorge-Knieper bediende de vrijstaande Jarne Steuckers die in minuut 56 de Kortrijkzaanse goalie Tom Vandenberghe met een geplaatste schuiver het nakijken gaf. De Kanaries sleepten zich nadien zonder kleerscheuren richting het einde van de partij. Het was zelfs Aboubakary Koita die in de slotminuten de deklat op zijn weg vond, waardoor een verdubbeling van de score uitbleef.