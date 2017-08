KVK brengt Kagelmacher weer naar ons land

Kagelmacher komt over van de Israëlische club Maccabi Haifa, waar hij afgelopen seizoen aanvoerder was. Tussen 2010 en 2012 was hij al in België actief, meer bepaald bij Germinal Beerschot. Die club plukte Kagelmacher weg bij de beloften van Real Madrid, waar hij ook één keer mocht aantreden met het eerste elftal. Na Beerschot verdedigde de Uruguayaan nog de kleuren van AS Monaco, Valenciennes, 1860 München en Maccabi Haifa. Na twee speeldagen in de Jupiler Pro League telt KV Kortrijk drie punten. Zaterdag gaan de troepen van Yannis Anastasiou op bezoek bij het puntenloze Eupen.