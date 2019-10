KVK-eigenaar moet beslissen: investeren of niet!

De Maleisische eigenaar van voetbalclub KV Kortrijk, Vincent Tan, krijgt dan toch geen uitstel om te beslissen of hij investeert in een nieuw stadion. Het stadsbestuur is het beu dat Tan hen en de supporters aan het lijntje blijft houden.

Op 30 september moest KVK-eigenaar Vincent Tan beslissen of hij zou investeren in een nieuwe Kortrijkse voetbaltempel of niet. Tot op vandaag is Tan er nog steeds niet uit. Het geduld van het Kortrijkse stadsbestuur raakt dan ook stillaan op en wil dat Tan eindelijk beslist. Het dossier opnieuw uitstellen is dus absoluut niet meer aan de orde. Het bestuur laat dan ook weten dat als Tan geen actie onderneemt, het dossier wordt opengesteld voor andere geïnteresseerde investeerders.

50 miljoen euro

De nieuwe voetbalarena zou gebouwd worden aan de oprit van de E17 richting Gent, op de Evolis-site. Het stadion zou zo’n 15.000 zitplaatsen, een staantribune en ook plaatsen voor business en vips krijgen. De bouw ervan wordt ten vroegste in 2023 gestart en moet zo’n 50 miljoen euro kosten.

Lees ook: