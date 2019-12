KVK en Cercle knopen opnieuw aan met zege

Zowel Cercle als Zulte Waregem kwamen dicht bij het openingsdoelpunt in het begin van de wedstrijd. Alimani Gory raakte de lat voor de thuisploeg en Cyle Larin trof de kruising bij de bezoekers. Na 35 minuten brak Lyle Foster uiteindelijk de ban voor Cercle, na een mooie een-twee met Dylan De Belder. Zulte reageerde nog wel met enkele veelbelovende aanvallen, maar de finesse in de eindpas en afwerking ontbrak bij de uitploeg. Diep in de toegevoegde tijd deed Gory de wedstrijd volledig op slot voor Cercle (90.+4).

KVK proeft opnieuw van zege

Imoh Ezekiel zette de 0-1 na 20 minuten op het bord voor Kortijk. De Nigeriaan werd door Julien De Sart hard aangespeeld en kon de bal vlak voor het doel over de lijn werken. Een handsbal van Kristof D'haene bracht Eupen niet veel later terug in de wedstrijd. De toegekende penalty werd door Danijel Milicevic in een doelpunt omgezet (28.). Faïz bracht zijn ploeg vlak voor de rust bijna terug op voorsprong, maar vond de lat op zijn weg.

In de tweede helft maakte hij de misser goed: Petar Golubovic zette zich mooi door op rechts en bood Selemani de 1-2 aan. De slotfase zorgde nog voor wat drama in het Kehrwegstadion. Eupen leek met een penalty alsnog aan een nederlaag te kunnen ontsnappen, maar een tussenkomst van de VAR stak daar een stokje voor.