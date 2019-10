KVK en Zulte Waregem brengen samen positieve boodschap

Op initiatief van Eddy Cordier, CEO SV Zulte Waregem, en Matthias Leterme, algemeen manager KV Kortrijk, zaten beide clubs rond de tafel. Aanleiding zijn de recente gebeurtenissen in de marge van JPL-wedstrijden waarbij de clubs een duidelijk statement willen maken. En is er een beter moment dan de geladen streekderby om de supporters te sensibiliseren? De besturen zijn duidelijk: “Een derby moet een hoogdag zijn waar voetbal, beleving en sfeer centraal staan.”

Vuurwerk op het veld

Matthias Leterme: “Spelers, staf, medewerkers, sponsors, supporters, …, iedereen leeft naar deze derby toe. Het harde werk van iedereen moeten we koesteren. Wij willen aantonen dat deze derby de mooiste derby is op alle vlakken. Net zoals de trainer zijn spelers aanmoedigt, moedigen wij onze supporters aan om voor de volle 100%, positief, achter de club te staan.”

Eddy Cordier: “Met dit gezamenlijk initiatief willen we het goeie voorbeeld geven in de Jupiler Pro League. De trainers en hun teams zorgen wel voor vuurwerk in het stadion. En geloof me vrij: de derby leeft ook sterk in de kleedkamers. We rekenen erop dat de beide supportersgroepen er ook naast het veld een topavond van maken.”

Zowel de Supportersfederatie EsseveeFANS als de Supportersfederatie KVK komen naar voor met een gezamenlijk statement: JA voor de derby, NEEN tegen geweld.