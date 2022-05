KVK opent seizoen tegen KdNS Heule

KVK opent het seizoen op het eigen Kouterveld tegen KdNS Heule op vrijdag 17 juni om 19u. Het was een traditie geworden, ieder seizoen begon KV Kortrijk zijn oefenprogramma tegen een ploeg uit Groot-Kortrijk.

KV Kortrijk organiseert deze match ter ondersteuning van het Kortrijkse voetballandschap.

“Het is fijn te zien dat al onze voetbalclubs hier opnieuw een mooie Kortrijkse voetbalhappening van willen maken. Die eerste oefenmatch is zo’n beetje als een eerste schooldag en het is steeds een leuk weerzien met alle sympathisanten, vrijwilligers en supporters van alle voetbalclubs die onze stad rijk is.”, aldus Schepen voor Sport Wouter Allijns.

Vanaf 3 juni gaan de abonnementen in verkoop. Op zondagvoormiddag 12 juni vindt de eerste training van het seizoen plaats op het Kouterveld, met vrije toegang voor de fans. De eerste oefenwedstrijd tegen Heule op vrijdag 17 juni is de afsluiter van de eerste trainingsweek.