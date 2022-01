KVK pakt punt bij AA Gent

AA Gent heeft vrijdag in de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe jaar punten laten liggen tegen KV Kortrijk. De Kerels sleepten een 2-2 gelijkspel uit de brand in de Ghelamco Arena.

Beide ploegen misten door coronaperikelen, blessures en de Africa Cup een hele resem spelers. Gent-coach Hein Vanhaezebrouck had daarom donderdag gepleit voor uitstel, maar de partij ging toch door.

Gent begon het duel met veel balbezit, maar de eerste kans was voor Kortrijk en de bezoekers troffen meteen raak. Dylan Mbayo (ex-Gent) faalde alleen voor Gent-doelman Bolat niet en zette de Kerels na acht minuten op voorsprong, 0-1. Gent bleef baas en Hjulsager, Mboyo en De Sart lieten verschillende mogelijkheden onbenut. Een minuut voor rust kwam de verdiende gelijkmaker toch op het bord. Kortrijk-doelman Ilic bokste een hoekschop in de voeten van Alessio Castro-Montes en die schoot de 1-1 tegen de netten.

Ex-Gent speler Mbayo Kortrijkse held

Na de pauze bleef Gent druk zetten en dat loonde al snel. Verloren zoon Mboyo knikte in de 52ste minuut een voorzet van Samoise tegen de netten. Gent leek na missers van Hjulsager en Kums op een zuinige zege af te stevenen, maar in het slot kwam ook Kortrijk opnieuw opzetten. Kadri miste een enorme kans. Maar in blessuretijd viel de gelijkmaker toch nog. Mbayo gaf Bolat met een knap lobje het nakijken,