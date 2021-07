KVK troeft Club af, Cercle onderuit tegen Standard

KV Kortrijk begon de wedstrijd met wat het type-elftal zou moeten zijn, met nieuwkomers Marlos Moreno en Kevin Vandendriessche in de basis. Club Brugge speelde met een experimenteel elftal met een mix van jonge krachten en ervaren spelers. In een evenwichtige eerste helft was de grootste kans voor Michiel Jonckheere, maar die trapte net over. Net voor rust viel Aleksandar Radovanovic geblesseerd uit. Na de rust kwamen onder meer kapitein Ruud Vormer en Mats Rits in de ploeg bij de landskampioen. Het spelbeeld bleef grotendeels hetzelfde met weinig grote kansen. Jongeling Cisse Sandra geraakte in de tweede helft niet voorbij Marko Ilic en Mohamed Badamosi liet aan de overkant tot twee keer toe de openingstreffer liggen. Twee minuten voor het einde brak verdediger Nihad Mujakic dan toch de ban voor de Kerels.

Daarmee blijft KV Kortrijk ongeslagen in de voorbereiding, met de vierde overwinning op rij. Bovendien slikten de Kerels nog geen enkel tegendoelpunt. Club Brugge, dat voor het eerst in de nieuwe shirts speelde, leed op zijn beurt zijn eerste nederlaag.

Cercle onderuit tegen Standard

Standard spoelde de extrasportieve beslommeringen van de afgelopen dagen door met een nipte overwinning tegen Cercle Brugge. Na negentig minuten stond de 3-2 eindstand op het bord. Voor Standard scoorden Denis Dragus, Nathan Ngoy en Jackson Muleka. De troepen van Yves Vanderhaeghe scoorden tegen via Olivier Scholaert en Kurt Mert.