KVK vangt bot bij geschillencommissie

Op 22 oktober tweette KV Kortrijk de volledige bondsactie waarin de Kerels vervolgd werden voor spreekkoren ("alle boeren zijn homo" en "Sammy janet") en het gebruik van pyrotechnisch materiaal in de derby tegen Zulte Waregem. Het verspreiden van tuchtdossiers is nochtans verboden volgens het bondsreglement. Daar staan straffen op van een boete van minstens 1.000 euro tot zelfs schrapping van een aangeslotene.

Cynisme bestraft

KV Kortrijk kondigde de bondsactie nogal cynisch aan op zijn website als "een stuk proza, dat ongetwijfeld veel tijd en research gevergd heeft". "We willen niet dat dit enkel voor de 'happy few' geschreven werd", klonk het ook op de clubwebsite. Maar om dat "denigrerende" spierballengerol kon de Geschillencommissie niet lachen. De verspreiding via de online kanalen paste volgens algemeen manager Matthias Leterme in een strategie om het gedrag van de supporters te veranderen. Maar hij verklaarde ook dat er bij KV Kortrijk "een bepaalde frustratie rees" door de bondsactie tegen de club. Bovendien, stelde Leterme, geldt voor de disciplinaire procedures ook openbaarheid van zittingen en dus zag hij geen graten in het online delen van het dossier. KVK tekende dan ook opnieuw beroep aan tegen de opgelegde boete.

Wel schuldinzicht

Maar de Kerels kregen vrijdag nul op het rekest. "Tijdens de pleidooien gaf de club duidelijk blijk van schuldinzicht. Als de bedoeling was om supporters te sensibiliseren, volstond het om een mededeling op de website te plaatsen. Daarvoor hoefde het volledige dossier niet online en waren de begeleidende denigrerende commentaren niet nodig. Door de bondsactie te ridiculiseren bereikt KV Kortrijk het tegendeel van sensibilisering", luidde het in het vonnis van de Geschillencommissie Hoger Beroep