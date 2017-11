KVK wint voor het eerst sinds augustus

Kortrijk - Sint-Truiden: 3-2

Glen De Boeck zit voor het eerst op de bank als trainer van KV Kortrijk. Toch kan hij nog niet onmiddellijk zijn stempel drukken. Kortrijk begint matig aan de match, maar ook Sint-Truiden slaagt er niet in om kansen te creëren. Het is dan ook een verrassing wanneer Perbet in de 38 minuut de 1-0 in de netten knalt. Na de rust komt het spel pas echt op gang. STVV creëert een aantal knappe kansen, maar kan niet scoren. Kortrijk speelt zuiniger, maar Azouni trapt wel de 2-0 binnen. Voor de speler is het zijn eerste doelpunt voor KVK.

Slotoffensief STVV

In het laatste halfuur volgen de kansen elkaar plots op. Legaer gaat na een duw van Rougeaux neer. Scheidsrechter Verboomen legt de bal op de stip en geeft de verdediger zijn tweede gele kaart. Gelukkig voor Kortrijk redt Kaminksi de mate trap van Legaer. Hierna neelt Kortrijk vlug revanche en bij een snel genomen vrijschop trapt Chevalier via De Smet de 3-0 op de tabellen.

De match lijkt gespeeld, maar dat is buiten het slotoffensief van STVV gerekend. Eerst schiet Boli via een knappe lob over Kaminiske de 3-1 binnen. Amper twee minuten later duwt Teixeira een hoekschop binnen en staat het 3-2. Kortrijk barst, maar breekt niet. Het behaalt zo knap zijn eerste overwinning sinds 12 augustus en ook zijn eerste onder nieuwe coach Glen De Boeck. Kortrijk staat voorlopig 14de in het klassement en neemt onderin de stand ook weer wat afstand van Eupen en Mechelen.

Standard - KV Oostende: 0-0

Oostende begint scherp aan de match en Bjelica creëert al vlug een eerste kans voor KVO. Standard komt hierna meer in de match. Het slaagt er wel niet in om een deftige kans te creëren. Iets wat ook voor Kortrijk moeilijk blijft. De match zal echter overschaduwd worden door een serieus aantal overtredingen en rode kaarten.

Eerst laat scheidsrechter van dienst Laforge Siani nog ongestraft, maar even later heeft Capon minder geluk. Voor een serieuze schop tegen de knie van Mpoku krijgt hij van Laforge een rode kaart. Oostende staat er plots met zien tienen voor. Standard ziet zijn kans schoon en lijkt even zijn numeriek voordeel uit te kunnen uitspelen. Toch staat het al vlug ook met tien op het veld na een rode kaart voor Edmilson.

Oostende met 9

Na de tweede helft ligt de match bijna stil. Beide ploegen slagen er niet om een deftige kans bijeen te spelen. Vandendriessche krijgt in de 74ste minuut een rode kaart na een late tackle. Zo moet Oostende nog met negen de match beëindigen. Toch kan Standard hierna amper druk zetten. In de slotminuten komt er nog even spanning wanneer invaller Ndongala van Standard de bal overkopt. Een gelijkstand is de einduitslag in een flauwe match die overschaduwd wordt door drie rode kaarten. Oostende staat nu voorlopig 13de in het klassement.