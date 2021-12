KVK wipt KVO zuinig in achtste finale

Selemani mist alweer strafschop

De enige West-Vlaamse achtste finale begint met spektakel. Na drie minuten al hands in de Oostendse zestien. Terecht een strafschop. Selemani kan KVK vroeg op voorsprong brengen maar aarzelt tergend lang. Doelman Schelfhout ligt al in de juiste hoek, hij behoedt KVO.

Goed eerste kwartier

Het gaat aangenaam over en weer. Maktar Gueye komt oog in oog met Joris Delle maar werkt over. Aan de overzijde een identieke kans voor Mbayo. Bij hem ligt Schelfhout in de weg. KV Kortrijk herstelt van de gemiste strafschop en neemt de bovenhand. De vrije trap van Selemani gaat via de muur buiten en even later kopt Vandendriessche na hoekschop over, nog altijd in het eerste kwartier. Daarna valt het helemaal stil. KVO brengt de partij in evenwicht maar komt ook niet verder dan twee schotjes van Gueye.

Net voor rust krijgt de thuisploeg nog een kans op de openingsgoal maar Selemani ziet z'n schot afgeblokt in de zestien. KVK dringt nog even aan. Rougeaux zet ineens voor maar Schelfhout keept goed en duikt in de voeten van Pape Gueye: 0-0 halfweg.

Pape Gueye meteen na rust

Kortrijk komt ook het meest gedreven uit de kleedkamer. Linksachter D'Haene is ver opgerukt. Strak voor doel waar Gueye hoog binnenramt. Het thuispubliek kan zich eindelijk opwarmen.

Oostende kan moeilijk een vuist maken bij de achterstand. Op voorzet van Mbayo kopt Selemani. Schelfhout pakt.

KVK laat de 2-0 liggen

Even later kan Kortrijk de score verdubbelen. D'Haene stuurt Gueye randje buitenspel op Schelfhout af maar de KVK-spits laat de 2-0 liggen: voorlangs.

Schelfhout is met voorsprong de beste Oostendenaar. Gueye zondert knap Mbayo af. Eén op één met de doelman, die haalt het. Zo blijft het 1-0 en spannend.

Al is Oostende te zwak om voor dreiging, laat staan een echt slotoffensief te zorgen. KVK plaatst zich zo zuinig voor de kwartfinale.