De Kerels zitten daarvoor in Nieuwpoort, aan "'t zèètje" dus. Een ideetje van trainer Glen De Boeck die sportpsycholoog Johan Desmadryl in de arm nam om zijn ploeg voor te bereiden op de tweede seizoenshelft. De club is drie dagen weg en heeft op stage geen enkele voetbal mee. Uiteraard staat ook een looppartijtje in de frisse Noordzee op het programma.