KVO en Roeselare vechten licentiebeslissing aan

KVO valt via het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) ook de toegekende licentie van RSC Anderlecht aan.

Geen overnamedeal

KV Oostende zag het slechte nieuws van de Licentiecommissie al aankomen. De licentieaanvraag was gebaseerd op een kapitaalsverhoging van 2,7 miljoen euro die door de Amerikaanse investeerder PMG zou worden doorgevoerd. Door het uitblijven van een overnamedeal, vond die injectie niet plaats en kan de kustploeg zijn continuïteit voor het komende anderhalf jaar niet aantonen. Het is immers niet duidelijk over welke middelen KVO zal beschikken. De kustploeg wijst met een beschuldigende vinger naar Anderlecht-voorzitter Marc Coucke, die via zijn holding Alychlo schuldeiser is en eigenaar van de tribunes van Oostende. Volgens KVO staat Coucke een deal met PMG in de weg.

De kustploeg beticht de RSCA-preses van belangenvermenging en valt daarom ook de licentie van RSC Anderlecht aan via een tweede arbitrageprocedure bij het BAS. De Licentiecommissie kwam niet tot dezelfde conlusie. KVO dreigt ook nog met een derde procedure bij het BAS. "De club sluit niet uit dat zij zich zal aansluiten bij de lopende procedure voor het BAS aangespannen door Virton en waarin de legaliteit van het licentiereglement ter discussie staat", klinkt het op de website.

Ook Roeselare vecht beslissing aan

Na Lokeren zal ook onder meer Roeselare bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) beroep aantekenen tegen de beslissing van de Licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) om de clubs geen 1B-licentie toe te kennen. De helft van de ploegen in de Proximus League kreeg woensdag slecht nieuws van de Licentiecommissie.

Roeselare vecht tegen het faillissement en kon de gevraagde garanties niet voorleggen. Daarnaast ontbraken allerhande betaalbewijzen van lonen, verzekeringen, belastingen, RSZ-bijdragen ontbraken. Bij de West-Vlamingen lopen zelfs geen gediplomeerde trainers meer rond.