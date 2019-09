KVO en Waregem kunnen beide niet winnen

KV Oostende - Standard: 1-4

De Rouches maakten het verschil in de tweede helft. Voor de pauze waren ze na 21 minuten op voorsprong geklommen via uitblinker Maxime Lestienne, maar met de rust in zicht zakte Standard helemaal in en de gelijkmaker van Fashion Sakala was verdiend. Na de pauze zorgden Samuel Bastien, Lestienne met zijn tweede van de avond en Gojko Cimirot voor een stevige 1-4 uitzege. Met vijftien punten, voorlopig vier meer dan de eerste achtervolgers, is Standard al zeker dat het de leidersplaats dit weekend zal behouden. Oostende hangt met tien punten in de middenmoot.

KAS Eupen - Zulte Waregem: 1-1

De Oostkantonners kwamen zaterdag in eigen huis niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Zulte Waregem, dat meer dan één helft met een man minder speelde na de uitsluiting voor Ewoud Pletinckx. Kort nadien bracht Cyle Larin de bezoekers 0-1 voor, iets voorbij het uur zorgde Jon Bautista voor de gelijkmaker. Zulte Waregem is met elf punten zesde.