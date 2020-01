KVO geeft voorsprong uit handen op Sclessin

KV Oostende zette in een kansarme eerste helft zijn voet naast die van Standard en zorgde via Jonckheere zelfs voor het eerste schot tussen de palen. Doelman Bodart ging na 5 minuten goed plat. Standard had moeite met het lage blok dat de kustploeg onder Dennis van Wijk neerzette. De troepen van de jarige Michel Preud'homme ontfermden zich op het slechte veld van Sclessin over het leer, maar het was 45 minuten wachten op de eerste echte kans van de thuisploeg. Op slag van rust trapte Lestienne van dichtbij tegen doelman Ondoa aan.

Standard op en over KVO

Bijna kende Standard een droomstart in de tweede helft. De harde, lage schuiver van Carcela scheerde de paal. Het antwoord van de kustploeg volgde snel. Sakala zette Vanheusden met het betere voetenwerken in de wind, maar vlamde het leer pardoes op Bodart. Minuten later was het wel raak voor Oostende. Jelle Bataille troefde Gavory af en stak de voorzet van Skulason enig mooi in de winkelhaak. Op het uur had Vanheusden de gelijkmaker maar binnen te knikken, maar de verdediger besloot naast. De Rouches beten lang hun tanden stuk op de Oostendse muur, tot Mergim Vojvoda zijn duivels ontbond. De rechtsback rukte op, zocht de een-twee met Carcela en schoot buitenkantje rechts buiten bereik van Ondoa de 1-1 binnen. Tien minuten later maakte Kostas Laifis met een botsend afstandsschot de comeback helemaal compleet: 2-1.

In de stand rukt Standard met 41 punten op naar de voorlopige vierde plaats, op een punt van AA Gent en Antwerp en elf punten van leider Club Brugge. KV Oostende blijft voorlaatste in de stand, met een voorsprong van zeven punten op rode lantaarn Cercle Brugge.