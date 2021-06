KVO haalt verdediger van Arsenal binnen

Hij komt over van Arsenal en ondertekende een contract tot 2025, met een jaar optie. Medley doorliep de jeugdrangen van Chelsea vooraleer Arsenal hem er op 16-jarige leeftijd wegplukte. Bij de Gunners bleven zijn speelkansen beperkt tot twee invalbeurten eind 2018 in de groepsfase van de Europa League. Het afgelopen seizoen werd hij achtereenvolgens uitgeleend aan FC Gillingham (League One) en FC Kilmarnock (Schotse eerste klasse).

"Zech stond al een hele tijd op onze radar. Hij was één van onze belangrijkste targets en ik ben dan ook verheugd dat we erin geslaagd zijn om hem naar Oostende te halen", zegt KVO's uitvoerend directeur Gauthier Ganaye. "Met zijn 1.95 m, zijn snelheid, vooruit verdedigen en kwaliteit aan de bal past hij perfect in ons spelsysteem. Ik kijk ernaar uit om Zech progressie te zien maken binnen onze ploeg."