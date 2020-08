KVO houdt punt thuis tegen Anderlecht

Met een offensief elftal tussen de lijnen was het vooral KV Oostende dat wist te bekoren. De eerste echte kans was meteen goed voor een doelpunt. Van Crombrugge kon een plaatsbal van Gueye niet goed vasthouden en D'Haese was er als de kippen bij om de 1-0 te scoren. Anderlecht was slap en sloom in de reactie, Tau mikte over de deklat. Het was de thuisploeg die nog voor de rust de 2-0 kon scoren via een strafschop van Gueye, na hands.

Lang bleef die 2-0 niet op het bord. Trebel scoorde al na één minuut de aansluitingstreffer met een harde volley. Na de rust was de gelijkmaker van Anderlecht wel mooi om te zien. De bezoekers domineerden een kwartier en Tau scoorde de 2-2. Maar dan viel het helemaal stil. KV Oostende verdubbelt zijn puntenaantal, maar het blijft wel nog onderin hangen.