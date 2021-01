Fashion Sakala bezorgde Oostende al in de vijfde minuut een droomstart. Via Shamar Nicholson kon Charleroi met een 1-1 ruststand de kleedkamers in. Na de pauze maakte KVO het verschil. Jack Hendry en Andrew Hjulsager troffen raak. Kaveh Rezaei bracht met de 3-2 in de 75ste minuut de spanning terug in de partij, maar de gelijkmaker bleef nadien uit.

In de stand blijft Charleroi derde met 33 punten. Oostende staat met 28 punten op de negende plaats, op gelijke hoogte met het nummer acht Beerschot.