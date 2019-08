De 28-jarige aanvaller uit Guinee komt over van Zulte Waregem. KV Oostende is de derde club in de Jupiler Pro League voor Sylla. Zulte Waregem haalde de centrumspits in 2013 bij het Franse Le Mans naar het Regenboogstadion waar hij zijn eerste speelminuten maakte in de Belgische competitie. In januari 2015 trok hij naar Anderlecht. Na anderhalf seizoen RSCA en 2,5 seizoenen in Engeland bij Queens Park Rangers keerde Sylla tijdens de laatste wintermercato terug naar de Gaverbeek.