KVO kan ook in Eupen geen punt pakken

Topaankoop Zinho Gano stond bij Oostende meteen in de basis, maar met Mbaye Leye was het de topaankoop van Eupen die met een kopbal na 22 minuten de score opende. Ook Gano liet van zich spreken toen hij Michiel Jonckheere de gelijkmaker voorschotelde in de 37e minuut.

Eric Ocansey had meteen na de rust een uitgelezen kans op een nieuwe voorsprong voor de thuisploeg, maar plaatste de bal net naast het doel van Oostende-doelman Silvio Proto. Even later was het wel prijs voor Ocansey toen hij een knappe aanval wist af te ronden in minuut 59. Gano kreeg nog een uitgelezen kans op de gelijkmaker, maar Eupen hield de drie punten thuis.

Eupen pakt zo zijn eerste punten van het seizoen en laat de rode lantaarn aan Oostende, dat nu troosteloos laatste staat met nul punten.