KVO lijdt schipbreuk in Charleroi

Charleroi dacht al in de eerste helft op voorsprong te komen, maar het doelpunt van Shamar Nicholson werd door de VAR afgekeurd vanwege buitenspel (27.). De Zebra's konden de drie punten uiteindelijk toch thuis houden dankzij een laat doelpunt van Loic Bessile (80.). Charleroi staat op de vierde plaats in de competitie met 32 punten uit 18 wedstrijden. KV Oostende is voorlopig twaalfde met 20 punten.