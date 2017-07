KVO maakt indruk in Marseille, maar faalt in defensie

KVO leek toch wat onder de indruk van de omstandigheden in het Stade Velodrome, en incasseerde na twee minuten al een doelpunt van Valère Germain. Proto moest even alweer plat op een schot uit de tweede lijn van Payet. Gelukkig beperkte l'OM zich daarna tot balbezit, en kon Oostende wat ademruimte creëren. Evra kreeg geel voor het neertrekken van Rezaeian, Milic trapt de vrijschop over. Oostende herstelde het evenwicht, en er kwamen zelfs was voorzetten in de zestien, wel zonder echt gevaar. Maar toch, op een vrije trap van Berrier duwde Thauvin wat te opvallend in de rug van een Oostende speler, en Kalkavan floot zowaar voor strafschop. Siani schoot die ijzig kalm binnen, 1-1, de duizend meegereisde supporters gingen uit hun dak.

Marseille sloeg echter meteen terug. Germain schrok zelf van de ruimte die hij kreeg, Proto redde nog wel zijn schot, maar tegen de rebound van Sanson was hij kansloos. De Oostende defensie stond even te slapen. 2-1 was meteen ook de ruststand. Al kopte Germain nog eens rakelings naast.

KVO morst met de kansen

Oostende was niet van plan zich bij een nederlaag neer te leggen, en kon eizona gelijkmaken, toen een sterk spelende Rezaeian een voorzet van Milic niet binnen het kader van Mandanda kon houden. Nog geen minuut later was KVO daar alweer, maar nu kon Berrier net niet bij de voorzet en werd de Iraniër afgeblokt. De aanvalsdrift van de bezoekers was niet te stillen. Musona werd vrijgespeeld voor Mandanda, maar die kon nog net redding brengen. Oostende verdiende het doelpunt, maar dat viel aan de overkant. Germain kreeg nog maar eens teveel ruimte, en schoot in een tijd binnen. Knappe goal, dat wel, maar opnieuw flauw verdedigd.Oostende gaf echter de moed niet op. Een hardwerkende Akpala werd afgeblokt in de zestien. Meteen zijn laatste actie, hij werd vervangen door Zivkovic.Proto moest ook nog eens aan de bak, op een knappe vrije trap van Payet, en daarna op een uitbraak van Rolando.

En dan werd Oostende toch beloond voor zijn positieve ingesteldheid. De bal belandde voor Musona, die zonder aarzelen een perfecte lob over Mandanda plaatste. Een dik verdiend doelpunt voor de kustboys, die even later wel weer door het oog van de naald kropen. Payet bediende Germain, die staalhard op de lat besloot. En nog bleef Oostende komen. Een schitterende actie van Milic vond Musona, die via een Franse rug over doel schoot. Bij Marseille bleef Germain de gevaarlijkste aanvaller. Proto zweefde een heerlijke plaatsbal van de nummer 28 uit de winkelhaak. Oostende leek het zaakje onder controle maar opnieuw zorgde een defensieve onzorgvuldigheid voor meer onheil, en wie anders dan Germain strafte dat af, 4-2.

Oostende kreeg nog twee kansen, maar Rezaeian kon de bal niet laag houden, en Zivkovic schoot over na een uitbraak van Milic. Slotsom, KVO toonde in Marseille dat het niet bang is om voluit voor de aanval te kiezen, maar is achteraan niet scherp genoeg, om dan ook een geod resultaat te houden.