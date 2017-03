Kv Oostende had aan een gelijke stand genoeg om zijn plaats in play off 1 veilig te stellen. De match, die weinig om het lijf had, eindigde op een scoreloos gelijkspel. Oostende is zeker van zijn plaats in play off een en kan zich nu ten volle concentreren op de bekerfinale tegen Zulte- Waregem op 18 maart.