KVO onderuit tegen AA Gent

AA Gent heeft donderdag een eerste driepunter behaald in de Europe play-offs. KV Oostende was het kind van de rekening op de derde speeldag: 2-1.

Met 1 op 6 waren de Buffalo's niet goed begonnen aan de Europe play-offs. Tegen KVO aasden de troepen van Hein Vanhaezebrouck dan ook op een goede prestatie. Roman Yaremchuk opende de score in de 14e minuut in de Ghelamco Arena. Na mooi samenspel met Castro-Montes trapte de Oekraïense spits de bal in een tijd binnen. Yaremchuk en Castro-Montes waren nog voor de rust dichtbij de 2-0, maar die verscheen niet op het scorebord.

Hjulsager met aansluitingstreffer

Een kwartier ver in de tweede helft zorgde Bruno Godeau dan toch voor een tweede Gentse treffer. KVO-doelman Hubert had geen verhaal tegen de kopbal van de verdediger. Maar de bezoekers reageerden meteen. AA Gent-doelman Bolat liet een voorzet van Sakala uit zijn handen glippen. Andrew Hjulsager was goed gevolgd en prikte de aansluitingstreffer tegen de netten. KV Oostende drong nadien nog aan, maar kon niet meer scoren. De kustploeg leed zo zijn tweede nederlaag op rij.

In de stand klimt AA Gent naar de tweede plaats met 29 punten. KV Oostende staat aan de leiding met 30 punten. Standard en KV Mechelen, die alle twee 28 punten tellen, spelen om 16u tegen elkaar op Sclessin.