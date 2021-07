KVO op en over Genk in spektakelmatch

Op de tweede speeldag in de hoogste nationale voetbalafdeling is KV Oostende vrijdag een met 3-4 gaan winnen op het veld van Racing Genk. Het is de eerste keer dat Oostende een competitiematch wint op bezoek bij de Limburgers.

Bij de rust stond de thuisploeg nog 2-1 voor. In de 20e minuut opende kapitein Bryan Heynen de score voor Genk en tien minuten later verdubbelde Theo Bongonda de voorsprong. Nog eens twee minuten later scoorde Marko Kvasina de aansluitingstreffer.

Droominvalbeurt Ambrose

Vier minuten na de pauze bracht Makhtar Gueye Oostende langszij. Op het uur maakte Bongonda er met zijn tweede van de avond 3-2 van. Dat deed hij met het hoofd, op een hoekschop van Mike Tresor, die ook al de assist voor de openingsgoal geleverd had.

Oostende-aanwinst Thierry Ambrose (62e), amper een minuut eerder ingevallen, zorgde ervoor dat de Limburgse voorsprong niet lang op het bord bleef staan. Hij maakte het zesde doelpunt van de avond, en bracht de bordjes terug in evenwicht.

Jaekel met gelukje

Genk trok vol in de aanval, maar werkte de resem kansen niet af. In de 79e minuut kreeg de vicekampioen het deksel op de neus, toen Frederik Jaekel zich aan de overzijde wel trefzeker toonde. Die klap kwam Genk niet meer te boven. De Limburgers waren dominant, maar kregen van de kustploeg een lesje in efficiëntie.

De eerste punten brengen Oostende, dat vorige week startte met een 0-3 thuisnederlaag tegen Charleroi, op de zevende plaats in de stand, op gelijke hoogte van het zestal (Charleroi, Union, Kortrijk, Mechelen, Sint-Truiden en Cercle) dat de competitie foutloos begon. Genk start met een één op zes.