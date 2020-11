KVO pakt punt, Cercle heeft volle buit beet

Oostende en Antwerp hielden elkaar de eerste periode aan de Belgische kust in de tang. De bezoekers voerden na de koffie de druk op, al bleef groot doelgevaar uit. Elf minuten voor tijd sloeg Oostende, via Anton Tanghe, aan de overzijde genadeloos toe. Antwerp reageerde meteen. Twee minuten later bracht Lior Refaelov Antwerp weer op gelijke hoogte. In een prangende slotfase kwam het stamnummer 1 nog dicht bij de zege, maar Oostende bleef overeind.

Cercle pakt volle buit

Cercle Brugge klom op bezoek bij Waasland-Beveren net voor de pauze op voorsprong, na een treffer van Ike Ugbo. De Leeuwen zagen voordien wel een doelpunt van Daan Heymans afgekeurd wegens hands. Na de rust ging Waasland-Beveren op zoek naar de gelijkmaker, maar de thuisploeg vond niet meteen de opening. Cercle kon counteren, en in de slotfase stelde opnieuw Ugbo met de 0-2 de Brugse zege veilig. Waasland-Beveren moest de wedstrijd met tien volmaken na de uitsluiting van Aleksandar Vukotic, die kort na elkaar tweemaal geel kreeg voor mekkeren.

