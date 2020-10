KVO rekent makkelijk af met Essevee

Essevee begon nochtans niet slecht aan de partij aan zee. Dompé dreigde geregeld op de linkerflank, maar de bezoekers toonden zich niet efficiënt. Dat was Oostende wel aan de overkant. In nauwelijks zes minuten scoorde de thuisploeg drie maal. Eerst gleed Vandendriessche een voorzet van Sakala aan de tweede paal binnen. Een minuutje later ging een ingedraaide vrijschop van D'Arpino rechtstreeks tegen de touwen en Sakala besloot de eerste helft met een intikker, op assist van Vandendriessche, 3-0.

Spanning weg in tweede helft

Na rust verdween de spanning uit de partij. KVO kon rustig achterover leunen en Zulte Waregem was niet bij machte een aansluitingstreffer aan te tekenen. Bruno miste een kwartier voor tijd nog de grootste kans voor de bezoekers. Het bleef 3-0.