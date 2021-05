KVO sluit seizoen af met zege

In een aangenaam kijkstuk probeerden beide ploegen er nog iets van te maken op de slotspeeldag van de Europe Play-Offs. Voor zowel Oostende als Standard stond er niks meer op het spel, dus konden ze met open vizier elkaar bekampen.

Snelle goals

Vandendriessche bracht de Kustboys al na zes minuten op voorsprong in zijn laatste duel voor Oostende. Maar ook Standard leek er nog zin in te hebben in en Balikwisha trok na dertien minuten met zijn negende van het seizoen de stand opnieuw in evenwicht.

Boonen maakte er, op assist van Vandendriessche, vijf minuten na rust 1-2 van. De Fransman maakte het feest in zijn afscheidswedstrijd op het uur compleet met een tweede treffer.

Mooie afsluiter

Standard had geen reactie meer in huis en verloor zo voor de vijfde keer op zes duels in de Europe play-offs. Voor aanvoerder Vandendriessche een mooie afsluiter van zijn Oostende-carrière. Hij trekt vanaf volgend seizoen het truitje aan van provinciegenoot KV Kortrijk. Eindstand: 1-3.