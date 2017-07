KVO staat 2-1 achter bij de rust

KVO leek toch wat onder de indruk van de omstandigheden in het Stade Velodrome, en incasseerde na twee minuten al een doelpunt van Valère Germain. Proto moest even alweer plat op een schot uit de tweede lijn van Payet. Gelukkig beperkte l'OM zich daarna tot balbezit, en kon Oostende wat ademruimte creëren. Evra kreeg geel voor het neertrekken van Rezaeian, Milic trapt de vrijschop over. Oostende herstelde het evenwicht, en erkwamen zelfs was voorzetten in de zestien, wel zonder echt gevaar. Maar toch, op een vrije trap van Berrier duwde Thauvin wat te opvallend in de rug van een Oostende speler, en Kalkavan floot zowaar voor strafschop. Siani schoot die ijzig kalm binnen, 1-1, de duizend meegereisde supporters gingen uit hun dak.

Marseille sloeg echter meteen terug. Germain schrok zelf van de ruimte die hij kreeg, Proto redde nog wel zijn schot, maar tegen de rebound van Sanson was hij kansloos. De Oostende defensie stond even te slapen. 2-1 was meteen ook de ruststand. Al kopte Germain nog eens rakelings naast.