KVO toont bijgewerkt licentiedossier aan BAS: "voorzien geen problemen"

KV Oostende heeft in een korte zitting zijn verbeterde licentiedossier voorgesteld aan het Belgisch Arbitragehof voor de Sport, het BAS. "We voorzien geen problemen", klinkt het in een korte reactie.

Oostende en Moeskroen waren midden april de enige profclubs die slecht nieuws kregen van de Licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). Ze grepen niet alleen naast een Europese licentie en een licentie voor 1A en 1B, maar ook naast een licentie voor eerste nationale. Daardoor dreigen beide clubs volgend seizoen te moeten aantreden in de tweede amateurklasse.

Dossier onvolledig

KV Oostende diende een onvolledig licentiedossier in, waardoor de continuïteit van de club niet aangetoond kon worden. Het gaat bijvoorbeeld om ontbrekende betalingsbewijzen van RSZ of bedrijfsvoorheffingen, maar ook om ramingen van inkomsten en uitgaven. Ook zou er onduidelijkheid zijn over de oorsprong van de fondsen. Een transparantiekwestie, klonk het aan de kust.

"voorzien geen problemen"

Uiteindelijk zouden hoofdaandeelhouders Paul Conway en Chien Lee wel volledige inzage hebben gegeven in de boekhouding van Pacific Media Group. "Alle gevraagde documenten hebben we voorzien", klinkt het woensdag na een korte, digitale zitting. "We voorzien geen problemen voor de licentie."

Licentiemanager Nils Van Brantegem gaf het vernieuwde dossier van KVO dit keer wel een gunstig advies. Het BAS doet uiterlijk op 10 mei uitspraak.

