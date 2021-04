KVO trekt naar BAS voor proflicentie

Vorige week kregen zestien clubs uit 1A al hun proflicentie. Moeskroen en KV Oostende bleven met lege handen achter. In principe dreigt dan degradatie naar amateurklasse. Maar KVO vecht de beslissing dus aan.

“De club vindt het belangrijk te benadrukken dat er geen enkel structureel probleem is,” staat te lezen op de website van KVO. “Ons dossier is qua budget, cash flow en boekhouding op zeer stevige fundamenten gebouwd. De club moet geen geld toveren en heeft geen noodzaak aan creatieve uitvindingen om haar business case gestalte te geven.”

Ontbrekende stukken

KVO kreeg geen licentie omdat er stukken in het dossier ontbraken. Die zal de club nu wel aanleveren. KVO hoopt daarna met een positief advies naar het BAS te kunnen, dat uiteindelijk zal oordelen.

KVO zegt zelf dat ze er alle vertrouwen in heeft dat ze ook volgend jaar op het hoogste niveau zullen spelen. De kustploeg is ook nog in running voor Europees voetbal, via Play-Off 2.

KVO trekt begin mei naar het BAS om de licentie te behalen.

De club drukt alle fans & partners op het hart dat ze alle vertrouwen mogen hebben op een goede afloop, met uiteindelijk het bekomen van een licentie.

