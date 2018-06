KVO versterkt zich met Kroatische verdediger

Hugo Broos is dan ook zéér tevreden dat deze transfer werd afgerond. "Na het vertrek van Milic hadden we centraal achterin absoluut versterking nodig en Milovic is de juiste man hiervoor. Hij bewees zijn strepen al, is groot (1.95 m), kopbalsterk en is bovendien een leider."

In 2016 tekende Molovic bij het Chinese Chongqing Lifan, in februari van dit jaar werd hij uitgeleend aan het Kroatische Osijek. Voor Peter Callant is het zijn tweede transfer als voorzitter na de Albanese aanvaller Sindrit Guri. "Deze transfer toont aan dat we voor een goede mix van jong talent én ervaring gaan. Daarnaast is het belangrijk dat de mentaliteit van de spelers goed zit. Ze moeten hun shirt nat maken."