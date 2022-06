KVO wil behoud verzekeren

Op de eerste oefensessie alvast één nieuw gezicht: West-Vlaming Sieben Dewaele tekende vorig seizoen al voor KVO maar werd het afgelopen seizoen nog uitgeleend aan zusterclub AS Nancy.

“Het is altijd een specifiek moment in een club wanneer de spelers terugkomen. Het brengt terug leven in de brouwerij en ik kijk er naar uit. Met 26 spelers hebben we al een grote selectie om aan de eerste trainingsweek te beginnen. Het spreekt voor zich dat er de komende weken nog bewegingen zullen zijn op de transfermarkt, zowel inkomend als uitgaand. De voorbereiding is ook altijd het goede moment om enkele U21-spelers te betrekken bij de trainingen van het eerste team. Ik weet zeker dat ze honger zullen hebben en ik kijk ernaar uit om hen progressie te zien maken", klinkt het bij Gauthier Ganaye op de clubwebsite.

Ook Gino Caen keert bij KV Oostende terug als assistent van hoofdcoach Yves Vanderhaeghe.

De 57-jarige Caen was van 2015 tot 2017 bij de kustploeg al assistent/fysiektrainer onder Vanderhaeghe. Vervolgens ging Caen aan de slag bij RSC Anderlecht en AA Gent. Vorig seizoen stond hij onder contract bij Zulte Waregem. "Voor mij is dit een terugkeer naar een ploeg waar ik altijd graag heb gewerkt en bovenal met een trainer met wie mijn relatie altijd al top was", aldus Caen, die de opvolger is van Markus Pflanz.

De nieuwe fysiektrainer is Korneel Deceuninck, die overkomt van de belofteploeg. Wesley Deschacht blijft op post als videoanalist, net als keeperstrainer Eberhard Trautner. Die laatste is de enige die nog overblijft van het tijdperk van Alexander Blessin, die naar Genoa vertrok en in februari werd opgevolgd door Vanderhaeghe.