KVO wil in competitie beperkt aantal toeschouwers verwelkomen

“Zelfs al kunnen we maar 100 supporters of sponsors binnenlaten, we willen toch die inspanning leveren,” aldus COO Thorsten Theys.

Gisteren besloot de Nationale Veiligheidsraad om slechts 400 toeschouwers toe te laten in een voetbalstadion. Daarin zijn al inbegrepen: spelers en staf van beide teams, delegaties van beide clubs, TV-productie, media, operationele medewerkers, medische diensten, … Dat wil zeggen dat er wellicht slechts een kleine 200 potentiële toeschouwers het stadion binnen kunnen. “Vooraleer de Veiligheidsraad gisteren deze beslissing nam, hadden wij al een plan klaar op basis van een bezettingsgraad van 36 % van de stadioncapaciteit waarbij we volledig coronaproof konden spelen, ” zo vertelt Thorsten Theys. “In dat plan konden nagenoeg alle abonnees het stadion betreden. Het stadion zou worden ingedeeld in verscheidene compartimenten waarvan de toeschouwers ook op verschillende tijdstippen en via andere ingangen het stadion zouden binnenkomen. Ik durf te stellen dat dit veiliger is dan pakweg in grote getale op de Zeedijk wandelen, maar wij leggen ons neer bij de beslissing van de Veiligheidsraad.”

KVO kiest er echter wél voor om met publiek te spelen. “En dat is een zeer bewuste keuze,” vervolgt Thorsten. “Wij voeren een beleid waarbij we supporters én sponsors waar voor hun geld willen geven en dus willen we ook in deze coronatijden mensen nauw betrekken bij de club. We bekijken nu nauwgezet hoe we de selectie zullen maken. Daarvoor liggen verschillende scenario’s op tafel en we beseffen dat we veel mensen zullen moeten teleurstellen, maar liever met een beperkt publiek voetballen dan zonder supporters. We voorzien ook in een gezonde balans fans-sponsors.”

Maar ook voor de vele abonnees die er nog niet bij zullen zijn, voorziet KVO creatieve oplossingen. “We bekijken de opties om grote schermen te plaatsen op buitenlocaties, weliswaar ook rekening houdend met alle genomen coronamaatregelen. Daarnaast werken we een regeling uit met TV-rechtenhouder Eleven Sports om korting te geven op digitale voetbalpassen. En last but not least zullen supporters de kans krijgen om bijvoorbeeld een eigen foto in het stadion te kunnen plaatsen via een kartonnen fanboard of een persoonlijk item. Sponsors kunnen zichzelf dan weer extra in de picture plaatsen in de tribunes. Zo zijn ze toch enigszins fysiek aanwezig. Kortom, wij bekijken hoe we toch zo veel mogelijk fans kunnen betrekken bij onze wedstrijden en dit conform alle gezondheidsmaatregelen.”

De oefenwedstrijd tegen Cercle Brugge van volgende week wordt wél nog achter gesloten deuren gespeeld. KVO bekijkt echter de optie om in samenwerking met Focus en WTV deze wedstrijd live te streamen via de eigen kanalen.