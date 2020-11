KVO-youngsters strijden dinsdag mee voor rechtstreekse EK-deelname nationale beloften

Dinsdag strijdt de beloftengeneratie van de Rode Duivels voor een rechtstreekse deelname aan het EK. Naast Charles De Ketelaere van Club Brugge, heeft bondscoach Jacky Matthijsen ook Jelle Bataille en Arthur Theate van KV Oostende geselecteerd. Zij zijn de exponenten van het jonge geweld, dat onder Alexander Blessin aan een duidelijke opmars bezig is.

De nationale beloften zijn door een pijnlijke 1-0 nederlaag in Moldavië niet meer zeker over rechtstreekse deelname aan het EK. Duitsland heeft nu de koppositie in de groep, België kan als beste tweede nog naar het EK, anders volgen barragewedstrijden. Vraag is of deze beloftengeneratie de gouden Duivelsgeneratie kan opvolgen.