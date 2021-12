"Laat ons mooie momenten onthouden": trainer Dury na ontslag

Francky Dury heeft in een videoboodschap afscheid genomen van Zulte Waregem, de club die hij de voorbije twintig jaar bijna onafgebroken leidde. Dury werd na de 0-2 nederlaag tegen leider Union aan de deur gezet. Essevee is na negentien speeldagen zeventiende en voorlaatste, met zeventien punten...

"Beste Essevee-supporter, ik heb in onderling overleg met de directie de samenwerking beëindigd", zei een duidelijk bewogen Dury in de video.

"Voor sommigen te vroeg, voor sommigen te laat. Laat ons samen als fans van Essevee de mooie momenten onthouden, die waren talrijk. En ik vraag nu ook aan iedereen om zich te focussen op de toekomst, op de redding, op de nog vele mooie jaren die Zulte Waregem staat te wachten.

Ik heb op een heel correcte manier afscheid kunnen nemen van directie, medewerkers, spelers en staf en ik wil bij deze ook afscheid nemen van de supporters en de partners. Het ga jullie goed. Forza Essevee, dankjewel."

Vroegtijdig vertrek

De 64-jarige Dury was veruit de langst dienstdoende coach van de Jupiler Pro League. Eind 2011 begon hij aan een tweede termijn bij de West-Vlamingen. Daarvoor coachte hij Zulte Waregem tussen 2001 en 2010. Nog eerder trainde Dury Zultse VV (de voorloper van fusieploeg Zulte Waregem) van 1990 tot 1993 en tussen 1994 en 2001. Onder Dury won Essevee twee keer de Beker van België (in 2006 en 2017) en werd de club vicekampioen in 2013. De West-Vlaming zou na het seizoen zijn functie als coach van Zulte Waregem neerleggen.

Assistenten Davy De fauw en Timmy Simons krijgen van het bestuur het vertrouwen om de club weer op het juiste spoor te brengen.