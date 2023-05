Laatste thuiswedstrijd voor Rik De Mil als coach Club: "Blijf gefocust tot einde"

Zondag begint Rik De Mil aan z’n laatste thuismatch als trainer van Club Brugge, tegen Racing Genk. Volgend seizoen is de Noor Ronny Deila z’n opvolger. Hij komt over van Standard. Wat er met De Mil zal gebeuren, of hij bij Club blijft als assistent van Deila is voorlopig nog niet duidelijk.

"Van in het begin was het heel duidelijk wat mijn opdracht was," zegt De Mil daarover. "Ik heb mij driehonderd procent gefocust op die opdracht. En dat blijf ik doen. Dat blijf ik doen tot op het einde van het seizoen. En nadien gaan we het gesprek samen aangaan. En dan ga ik kijken wat de beste oplossing is. Maar tot dan hou ik mij zo weinig mogelijk bezig met alle andere zaken en blijf ik me heel hard focussen op de job die ik nu aan het doen ben."

De Mil loodste Club Brugge alsnog naar de Champion's Play Off, maar daar kon het weinig overtuigen.