Laatste uren van Anastasiou bij KV Kortrijk?

Dat zou wel eens kunnen, want de laatste overwinning van KVK dateert al van 12 augustus, al was er tussendoor wel de bekerzege tegen Royale Entente Durbuy. Bovendien heeft het bestuur van Kortrijk al bij verschillende trainers gepolst om over te nemen van de Griek. Wie daar vanmiddag echter iets over wou vragen op de persconferentie, kwam van een kale reis thuis.

Leekens

Maar toch, een Griek als Anastasiou moet toch wel het zwaard van Damocles boven zich voelen hangen. In de kranten, (die hij niet leest), gonst het van de geruchten, Ferrera, Leekens, Jankovic, ze worden allemaal genoemd als zijn opvolger. Op de website van Beerschot-Wilrijk staat letterlijk dat KVK bij Brys heeft aangeklopt.